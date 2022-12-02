В Лаишевском районе РТ открылись 12 пунктов плетения маскировочных сетей

Маскировочные сети для участников военной спецоперации в Лаишевском районе плетут уже на базе 12 точек. Мастерицы шьют необходимое оснащение в городе Лаишево, деревне Дятлово, Столбищах, Совхозе 25 лет октября, селе Пелево и других населенных пунктах.

Неравнодушные лаишевцы собираются в церквях, школах, сельских клубах, техникумах.

«Мастерицы работают в три смены. Студенты техникума тоже не отстают, и даже школьники помогают нарезать полоски. Первая смена начинается в 8.00 и до обеда. Вторая приступает с обеда и до вечера, третья — с вечера и до ночи. Очень радует, что в Лаишевском районе столько неравнодушных людей. Уже вышли на уровень сетка в день. Их размеры очень большие — 3 на 6 метров. Сейчас очень нужна белая тюль, капрон без блесток», — рассказала «Татар-информу» волонтер Юлия Плескач.

По словам собеседницы агентства, маскировочные сети необходимы, чтобы скрыть технику, которая подвергается арт-обстрелу. Также необходимо маскировать блиндажи и окопы.

На днях партия сетей, маскировочных костюмов и писем солдатам от детей Лаишевского детского дома и Пелевской школы отправились в зону спецоперации. «У нас прошло уже несколько отправок бойцам. Сейчас вот только опять подъехали ребята, забрали. Также сети и маскировочные костюмы передаем через центр поддержки военнослужащих в Казани», — рассказала Юлия.

Военную спецоперацию Россия проводит на Украине с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент России Владимир Путин. В период с 21 сентября по 28 октября в стране проводилась частичная мобилизация, в ходе призвать для службы в зоне СВО планировалось 300 тыс. резервистов.