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В Лаишевском районе РТ на капремонт дорог направят 112,8 млн рублей
В Лаишевском районе Татарстана на капремонт дорог направят 112,8 млн рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Из республиканского бюджета будет выделено 20 млн рублей — на эти средства будет отремонтировано почти 1,6 км дороги. Работы должны быть выполнены до 11 ноября 2024 года.
Остальные 92,8 млн рублей будут выделены из местного бюджета. Так, капремонт 3,9 км дороги в рамках муниципальных программ обойдется в 76,4 млн рублей. Срок исполнения — 30 ноября 2024 года
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