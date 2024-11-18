В Лаишевском районе РТ легковушка насмерть сбила пожилого мужчину

Фото: Госавтоинспекция РТ

Сегодня водитель автомобиля Suzuki насмерть сбил 74-летнего мужчину, который шёл по краю дороги без световозвращающих элементов.

ДТП произошло в Лаишевском районе РТ. В результате пешеход скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать ПДД.