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Происшествия 18 ноября 2024 18:30

В Лаишевском районе РТ легковушка насмерть сбила пожилого мужчину

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В Лаишевском районе РТ легковушка насмерть сбила пожилого мужчину
Фото: Госавтоинспекция РТ

Сегодня водитель автомобиля Suzuki насмерть сбил 74-летнего мужчину, который шёл по краю дороги без световозвращающих элементов.

ДТП произошло в Лаишевском районе РТ. В результате пешеход скончался на месте.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

Госавтоинспекция призывает неукоснительно соблюдать ПДД.

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