В Лаишевском районе РТ легковушка лоб в лоб столкнулась на встречке с микроавтобусом

Сегодня утром в Лаишевском районе Татарстана произошло лобовое столкновение легкового авто и микроавтобуса, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы аварии.

На 38-м километре трассы Казань – Оренбург неподалеку от села Егорьево водитель автомобиля «Хендай Акцент» выехал на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с идущим навстречу «Фольксвагеном Крафтер».

От удара микроавтобус вылетел с трассы, оба автомобиля получили серьезные повреждения, но обошлось без погибших.

Прибывшие на место спасатели вызволили водителя «Хендай» из разбитой машины и передали врачам. 56-летнего мужчину госпитализировали в РКБ.