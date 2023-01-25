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Ру Тат
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Происшествия
25 января 2023  16:57
Алексей Новиков

В Лаишевском районе РТ легковушка лоб в лоб столкнулась на встречке с микроавтобусом

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Сегодня утром в Лаишевском районе Татарстана произошло лобовое столкновение легкового авто и микроавтобуса, сообщили ИА «Татар-информ» очевидцы аварии.

На 38-м километре трассы Казань – Оренбург неподалеку от села Егорьево водитель автомобиля «Хендай Акцент» выехал на встречную полосу движения, где лоб в лоб столкнулся с идущим навстречу «Фольксвагеном Крафтер».

От удара микроавтобус вылетел с трассы, оба автомобиля получили серьезные повреждения, но обошлось без погибших.

Прибывшие на место спасатели вызволили водителя «Хендай» из разбитой машины и передали врачам. 56-летнего мужчину госпитализировали в РКБ.

 

#ДТП #лобовое столкновение
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