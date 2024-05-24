В Лаишевском районе РТ досрочно завершен капремонт оросительной системы

В Лаишевском районе Татарстана досрочно завершен капитальный ремонт оросительной системы. Она подает воду для орошения в агрофирму «Нармонка», сообщает пресс-служба «Приволжскмелиоводхоза».

«Агрофирма „Нармонка“ является основным поставщиком картофеля и овощных культур для Казани и занимается обновлением внутрихозяйственной мелиоративной сети и дождевальной техники. На орошаемых землях в основном выращивается капуста, картофель, свекла и морковь», — сообщил руководитель подведомственного Минсельхозу России ФГБУ «Приволжскмелиоводхоз» Марс Хисматуллин.

Запуск мелиоративной системы до начала поливного сезона позволит хозяйству разместить на орошении картофель и овощи на площади более 120 гектаров. Здесь планируется получить уже в этом году дополнительную овощную продукцию.

Работы проведены по государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ.