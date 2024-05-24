Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Лаишевском районе РТ досрочно завершен капремонт оросительной системы
В Лаишевском районе Татарстана досрочно завершен капитальный ремонт оросительной системы. Она подает воду для орошения в агрофирму «Нармонка», сообщает пресс-служба «Приволжскмелиоводхоза».
«Агрофирма „Нармонка“ является основным поставщиком картофеля и овощных культур для Казани и занимается обновлением внутрихозяйственной мелиоративной сети и дождевальной техники. На орошаемых землях в основном выращивается капуста, картофель, свекла и морковь», — сообщил руководитель подведомственного Минсельхозу России ФГБУ «Приволжскмелиоводхоз» Марс Хисматуллин.
Запуск мелиоративной системы до начала поливного сезона позволит хозяйству разместить на орошении картофель и овощи на площади более 120 гектаров. Здесь планируется получить уже в этом году дополнительную овощную продукцию.
Работы проведены по государственной программе эффективного вовлечения в оборот земель сельскохозяйственного назначения и развития мелиоративного комплекса РФ.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»