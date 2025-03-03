В Лаишевском районе родным военнослужащих вручили ордена Мужества

В Лаишевском районе Татарстана состоялась церемония вручения государственных наград семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Ордена Мужества от имени Президента России Владимира Путина передали родным павших бойцов глава района Ильдус Зарипов и военный комиссар Айрат Гайнуллин. Мероприятие прошло на деловом понедельнике в районном Совете.

«Особенно в Год защитника Отечества мы обязаны помнить о тех, кто отдал жизнь за Родину. Эти бойцы – наши герои. Отдельно хочу поблагодарить их родителей, жен и близких: вы воспитали и поддержали настоящих мужчин», – сказал Ильдус Зарипов. Глава района подчеркнул, что подвиг земляков станет частью истории Лаишевского района.

Посмертно награждены восемь бойцов. Даниил Лотушкин, уроженец Калининграда, жил в селе Державино. Андрей Бустабанов родился и вырос в селе Ташкирмень.

Александр Ключников родился в селе Емельяново, первые пять классов учился в Среднедевятовской школе, а после переезда в Лаишево учился в школе №3.

Фанис Бадрутдинов – уроженец деревни Большой Ошняк Рыбно-Слободского района, проживал в Габишево. Андрей Баглай проживал в деревне Зимняя Горка. Дмитрий Макаров – из Нармонки. Также ордена получили семьи Игоря Храмцова и Александра Гришина.

Церемония началась с минуты молчания.