В Лаишевском районе родным героев СВО вручили ордена Мужества

В Лаишево прошла торжественная церемония, на которой семьи троих военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции, получили государственные награды посмертно. Ордена Мужества были вручены родным рядового Сергея Ведянина, ефрейтора Владимира Павлова и рядового Сергея Павлова.

Церемония состоялась в зале районного Совета при участии главы района Ильдуса Зарипова и военного комиссара Айрата Гайнуллина.

«Мы помним и всегда будем помнить ваших мужей, отцов и сыновей. Они проявили высочайшее мужество и до конца выполнили свой воинский долг. Подвиг наших земляков навсегда останется в истории района, а их семьи продолжат получать нашу полную поддержку», – обратился к родственникам Ильдус Зарипов.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.