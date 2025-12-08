news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
СВО 8 декабря 2025 11:43

В Лаишевском районе родным героев СВО вручили ордена Мужества

Читайте нас в
Телеграм
В Лаишевском районе родным героев СВО вручили ордена Мужества

В Лаишево прошла торжественная церемония, на которой семьи троих военнослужащих, погибших в зоне специальной военной операции, получили государственные награды посмертно. Ордена Мужества были вручены родным рядового Сергея Ведянина, ефрейтора Владимира Павлова и рядового Сергея Павлова.

Церемония состоялась в зале районного Совета при участии главы района Ильдуса Зарипова и военного комиссара Айрата Гайнуллина.

«Мы помним и всегда будем помнить ваших мужей, отцов и сыновей. Они проявили высочайшее мужество и до конца выполнили свой воинский долг. Подвиг наших земляков навсегда останется в истории района, а их семьи продолжат получать нашу полную поддержку», – обратился к родственникам Ильдус Зарипов.

Присутствующие почтили память погибших минутой молчания.

Фото: пресс-служба Лаишевского района РТ.

#СВО
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

На следующей неделе Владимир Путин проведет совещание с Советом по правам человека

7 декабря 2025
По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

По проекту «Земля для туризма» в Татарстане выявлено более 100 га земли

7 декабря 2025