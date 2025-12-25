В Лаишевском районе прошла новогодняя елка для школьников и детей участников СВО

В Лаишевском районе прошла двухдневная новогодняя елка для одаренных детей и детей участников специальной военной операции. В праздничных мероприятиях приняли участие 350 отличившихся школьников и 360 ребят, чьи отцы находятся на службе.

Глава района Ильдус Зарипов поздравил участников и отметил их заслуги. «Вы – самые лучшие гости на этой елке! Сегодня здесь собрались те, кто гордость нашего района: отличники, спортсмены, победители олимпиад, активисты и самые творческие ребята», – заявил руководитель района.

Особые слова поддержки были адресованы детям участников СВО. «Ваша стойкость и учеба – это тоже большая поддержка для них. Самые теплые подарки для вас сегодня подготовил Раис Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов», – подчеркнул глава района.

Программа проходила в два дня: первый день был рассчитан на учеников 1–6-х классов, второй – на школьников 7–11-х классов. Все ребята получили новогодние подарки от Ильдуса Зарипова, а дети защитников Отечества – специальные подарки от Рустама Минниханова.

После официальной части для школьников подготовили праздничный концерт с выступлениями артистов и творческих коллективов района.

В своем ежегодном послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов отметил, что основная задача для всех органов власти сегодня – обеспечить надежный тыл бойцам, защищающим суверенитет нашей страны на передовой.