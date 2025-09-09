В Лаишевском районе пройдет международный турнир по мини-футболу для детей с ОВЗ

В сентябре этого года в Лаишеве планируют организовать международный турнир по мини-футболу для детей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом на выездном заседании в Лаишевском районе Татарстана комиссии Татарстанского регионального отделения партии по народной программе «Единой России» сообщил тренер сборной РТ по голболу, учитель адаптивной физкультуры Лаишевской школы-интерната для детей с ограниченными возможностями здоровья Виктор Плужников.

«В сентябре мы планируем провести международный турнир по мини-футболу для людей с ограниченными возможностями здоровья. Ждем гостей из Белоруссии и Казахстана», – заявил он.

Тренер напомнил, что в этом году в Лаишевском районе впервые прошел открытый чемпионат Татарстана по мини-футболу 5х5 «B1», на который приехали команды из 12 регионов страны.

«Когда дети выезжают на различные соревнования, то они знакомятся с представителями других команд, заводят новых друзей, социализируются и с нетерпением ждут новых турниров», – добавил Плужников.

Депутат Госдумы России от Татарстана Татьяна Ларионова призвала участников заседания включиться в организацию соревнований.

«Хочу обратиться ко всем, кто сегодня в зале, все-таки здесь много руководителей. Предлагаю поспособствовать этому турниру. Давайте покажем всему миру, как мы поддерживаем детей с инвалидностью. Подумайте, возможно, вы сможете организовать дополнительные призы и подарки для участников», – обратилась к сидевшим в зале депутат.

Парламентарий заметила также, что в Лаишевском районе создана практически полная сеть социальных объектов, нуждающихся в поддержке.