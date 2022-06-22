В Лаишевском районе пройдет архпикник среди уникальных экоскульптур

В это воскресенье на живописном берегу Камы состоится архпикник среди уникальных экоскульптур. Событие пройдет в селе Атабаево Лаишевского района, в 50 км от Казани.

Дизайнеры и художники представят гостям парк фигур из природных материалов под открытым небом! В программе — диджеи, этномузыка, фуд-корты, детские площадки, фотозоны и спортивные активности.

Мероприятие пройдет 26 июня с 11.00. до 20.00. Присоединиться к нему могут все желающие.

Организаторы: Творческое объединение скульпторов «Точка прикосновения», КХУ им. Фешина, Галерея «ОКНО», Атабаевский сельский дом культуры при поддержке ООО «Агрофирма Атабаевская».