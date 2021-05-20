В Лаишевском районе продолжат проработку планов создания метро

Метрополитен является наиболее эффективным транспортом для связи жилых пригородов с мегаполисом. Такое решение значительно снизит транспортную нагрузку въезде в Казань со стороны Лаишевского района в часы пик. Об этом в интервью главному редактору ИА «Татар-информ» Ринату Билалову рассказал глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов.

Он отметил, что конкретного плана по созданию пригородной ветки метро из Лаишево в Казань еще нет. Однако районные власти всерьез рассматривают такую возможность в перспективе.

«Мы от этого не отказываемся. Потому что необходимость в транспортном развитии района есть и будет только расти. Самый эффективный вид транспорта — это метро, в нашем случае, его наземная разновидность. Это недорогой и доступный способ быстро добраться до города и обратно», — отметил Зарипов.

Он подчеркнул, что в современном мире много примеров, когда пригородные жилые районы связаны с мегаполисом через наземный метрополитен.

«Поэтому рано или поздно мы придем к вопросу создания линии метро», — заключил Ильдус Зарипов.