В Лаишевском районе поздравили ветерана Габдрахмана Сафина, которому исполнилось 104 года

В селе Сингели Лаишевского района РТ отметил 104-й день рождения участник Великой Отечественной войны Габдрахман Сафин. Именинника поздравили глава района Ильдус Зарипов и член фракции «Единая Россия» в Госсовете РТ Данис Зарипов, вручив ему именную хоккейную форму с фамилией SAFIN и номером 104. Об этом сообщает пресс-секретарь Лаишевского района.

Габдрахман Сафин – самый возрастной и самый преданный болельщик хоккейного клуба «Ак Барс». Данис Зарипов, обращаясь к ветерану, подчеркнул: «Благодаря такой поддержке мы уверенно шли к победе».

Ветеран родился 31 марта 1922 года в деревне Симетбаш Арского района. В 1941 году ушел на фронт, попал в воздушно-десантную часть. После обучения в Иваново его отправили под Сталинград. В одной из атак из всего полка выжили около 30 солдат, остальных взяли в плен. Так для Габдрахмана Ахметсафовича начались долгие месяцы неволи.

В плену он встретился с Мусой Джалилем и Абдуллой Алишем. В марте 1943 года ему удалось сбежать. После этого в составе 150-го полка 50-й гвардейской дивизии он участвовал в штурме Берлина и был удостоен благодарственного письма Иосифа Сталина.

В 1949 году фронтовика ждало новое испытание: его арестовали. Приговор был суров – 20 лет лишения свободы. Основанием стало в том числе то, что в плену он читал газету, издаваемую Мусой Джалилем, которого тогда считали предателем. Ни благодарность Сталина, ни медаль «За взятие Берлина» не помогли. Только после смерти вождя, осенью 1955 года, Указом Президиума Верховного Совета СССР Габдрахман Сафин был реабилитирован.

Вернувшись домой, ветеран женился, вырастил пятерых детей. Младший сын – известный татарский певец Габдельфат Сафин, который снял документальный фильм об отце.

Ветеран награжден медалями «За добросовестный труд в годы ВОВ», юбилейными наградами, удостоен звания «Ветеран труда». Сегодня он живет в селе Сингели Лаишевского района в окружении заботы своих родных и близких.