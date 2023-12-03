В Лаишевском районе пожарный извещатель спас от гибели семью и дом

Сообщение о пожаре в частном доме в селе Татарский Янтык поступило накануне днем, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Прибывших на место пожарных встретили 84-летний хозяин дома, его жена, сестра и дочь. С их слов, услышав сигнал пожарного извещателя, четыре жильца не только сумели покинуть горящий дом, но и вместе с очевидцами самостоятельно потушить пожар на площади 3 квадратных метра до прибытия специалистов.

Фото: © ГУ МЧС России по РТ

Как выяснилось, по причине короткого замыкания электропроводки загорелась стена пристроя дома, которую потушили сами при помощи песка и воды.