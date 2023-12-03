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В Лаишевском районе пожарный извещатель спас от гибели семью и дом
Сообщение о пожаре в частном доме в селе Татарский Янтык поступило накануне днем, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России.
Прибывших на место пожарных встретили 84-летний хозяин дома, его жена, сестра и дочь. С их слов, услышав сигнал пожарного извещателя, четыре жильца не только сумели покинуть горящий дом, но и вместе с очевидцами самостоятельно потушить пожар на площади 3 квадратных метра до прибытия специалистов.
Как выяснилось, по причине короткого замыкания электропроводки загорелась стена пристроя дома, которую потушили сами при помощи песка и воды.
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