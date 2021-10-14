В Лаишевском районе РТ после реставрации открылся храм Покрова Божией Матери

Сегодня в селе Тарлаши Лаишевского района Татарстана после реставрации открыли храм Покрова Божией Матери. Мероприятие прошло в день церковного праздника Покрова Пресвятой Богородицы. Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл совершил чин великого освящения отреставрированного храма и божественную литургию.

Здание храма было построено в 1801–1806 годах. 2 декабря 1940 года он был закрыт и возвращен церкви лишь в 1992 году. За столетия здание сильно обветшало и требовало капитального ремонта и реставрации.

С 2017 года силами меценатов здесь велись восстановительные работы. Во время реставрации специалисты установили новые окна, заново расписали интерьер, полностью восстановили фасад, возвели ограждение по всему периметру храма. И теперь жители села Тарлаши и все желающие вновь могут приходить на службу в храм Покрова.

«На праздник собрались местные прихожане, порядка ста человек. Открытие храма после реставрации стало для них важным событием», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе района.

Сегодня Русская православная церковь празднует Покров Пресвятой Богородицы. Этот праздник установлен в память о чудесном явлении Божией Матери во Влахернском храме Константинополя в Х веке.

Во время всенощного бдения, в четвертом часу ночи, среди молившихся в храме находились блаженный Андрей, Христа ради юродивый, и его ученик Епифаний. Подняв очи к небу, святой Андрей вдруг увидел Богородицу, шествовавшую по воздуху в окружении ангелов и святых. Преклонив колена, Богоматерь долго молилась, а затем, подойдя к престолу храма, сняла со своей головы покрывало (покров) и распростерла его над молившимися в храме людьми. Это означало подаваемую ею всему христианскому миру защиту от видимых и невидимых врагов.

Праздник Покрова Пресвятой Богородицы празднуется на Руси с XII века и относится церковью к числу великих.