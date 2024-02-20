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В Лаишевском районе полицейские накрыли наркоцех и изъяли почти 2 кг синтетики
В Татарстане полицией ликвидированы наркоцех и наркомаркет, организованные двумя жителями Казани. Об этом сообщает интернет-портал «МВД-Медиа».
Как выяснилось, казанцы организовали производство синтетики в частном доме в селе Большие Кабаны Лаишевского района, принадлежащем одному из них. Оттуда был изъят мефедрон, а также лабораторное оборудование, весы и полимерные канистры с прекурсорами.
Кроме того, задержанные организовали интернет-магазин по продаже самостоятельно изготовленных запрещенных веществ. Товар они реализовывали через тайники-закладки на территории Татарстана. Для этого они вовлекли в дело своего 25-летнего знакомого, который исполнял роль закладчика. При задержании молодой человек попытался избавиться от имеющихся при нем наркотиков. Он признался, что сбытом смертоносного зелья занимается с января 2024 года. За каждую закладку ему платили по 1000 рублей.
Всего из незаконного оборота полицейскими изъято более 1,7 кг синтетики.
Возбуждено уголовное дело, в отношении двух задержанных избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, один помещён под домашний арест.
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