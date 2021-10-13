В Лаишевском районе РТ по нацпроекту открылся новый билингвальный детский сад

13 октября в селе Державино в Лаишевском районе Татарстана состоялось открытие дошкольного учреждения «Йолдызкай», рассчитанного на 50 малышей. Новый детсад направлен на билингвальное образование — воспитание и обучение на татарском и русском языках, экологическое воспитание, коррекционное развитие детей, испытывающих трудности в речи.

Образовательное учреждение было открыто благодаря национальному проекту «Демография». Его открытие состоялось при участии министра образования и науки Республики Татарстан Ильсура Хадиуллина, главы района Ильдуса Зарипова, родителей, воспитанников и других гостей.

Собравшихся приветствовал глава Министерства образования и науки Ильсур Хадиуллин. «Приятно находиться здесь вместе с вами, разделить вашу радость. Сегодня в рамках национального проекта „Демография“ строятся детские сады и школы. Сегодня в республике по этой программе открывается третий детский сад. И это очень радостно. Потому что когда есть дети, когда есть такие прекрасные здания, качественно построенные нашими строителями, они нас радуют», — отметил Хадиуллин.

Министр подчеркнул, что Президент Татарстана Рустам Минниханов уделяет большое внимание строительству детских садов, потому что многонациональный состав детского сада, в мире и согласии живущее население данного села — это основа нашей жизни.

«Национальный проект „Демография“ реализуется в Российской Федерации, в нашей республике он был построен на крепком фундаменте, так как до этого в республике были реализованы такие проекты, как „Бэлэкэч“», — отметила глава ведомства.

Весной прошлого года жители обратились к главе Лаишевского района Ильдусу Зарипову с просьбой провести капитальный ремонт действующего, на тот момент, садика. Старое здание было деревянным, построенным в 60-х годах прошлого века. Его стены и крыша уже начали разрушаться. Был организован выезд специальной комиссии, члены которой пришли к мнению, что эксплуатация здания дошкольного учреждения небезопасна. Было принято решение о строительстве нового детского сада, который принял малышей сегодня, 13 октября.

Ильдус Зарипов отметил, что приоритетом в данном решении стала безопасность детей. «Для нас самое главное — безопасность наших детей. Детский сад был в очень ветхом состоянии. После того как детсад был признан аварийным, 25 детей были переведены в детский сад соседней деревни. Далее вопрос был поднят на уровне Президента Татарстана о строительстве нового здания для сада. Было полное понимание, заявку включили в программу. Строительство объекта было реализовано за короткие сроки и завершилось менее чем за один год», — рассказал Зарипов, поблагодарив Правительство Татарстана.

Современный детский сад отвечает всем требованиям, он построен по типовому проекту и состоит из двух этажей. Здесь же оборудована площадка для прогулок.

В дошкольное образование уже принято 50 детей, и это не предел, отмечает Зарипов. «Державино находится недалеко от Казани, здесь активно застраиваются новые поселки. На месте Державино уже располагаются четыре новых поселка. Детей в перспективе будет гораздо больше. Дай бог! Мы еще будем строить не одно такое здание для них», — пообещал глава района.

Национальные проекты реализуются по всей стране с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина.