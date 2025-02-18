В Лаишевском районе открыли спорткомплекс и культурный центр
Спортивный комплекс и многофункциональный культурный центр открыли сегодня в селе Габишево Лаишевского района Татарстана. В торжественной церемонии принял участие заместитель председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов.
«Начать хочется со слов критики – такая теплая зима в этом году, а глава выбрал день, когда минус 17 градусов на улице», – пошутил Камалтынов.
Он отметил, что несмотря ни на какие экономические и политические трудности, в Татарстане реализуются программы, повышающие качество жизни.
«И взрослые, и дети теперь будут заниматься спортом и культурой в таких прекрасных условиях», – подчеркнул Камалтынов.
В свою очередь, глава района Ильдус Зарипов рассказал, что новые здания построены по самым современным технологиям и оборудованы по последнему слову техники.
Отметим, что новые здания уже принимают гостей и жителей села. Так, в спортивном комплексе проходят тренировки по баскетболу и борьбе. А в культурном центре сегодня состоится районная сессия по итогам 2024 года.