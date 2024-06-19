В Лаишевском районе открыли родник и детскую площадку

В Лаишевском районе успешно действует уникальный проект «Чишмэ», который обеспечивает всех жителей чистой бесплатной питьевой водой из родников. Проект активно развивается – сегодня в районе открылся уже 14-й родник.

Ежедневно из таких родников жители потребляют около 100 тонн воды, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе района.

Реализация проекта «Чишмэ» в районе проходит по инициативе землячества Лаишевского района «Родной Край — Туган Як». Его основная цель — сплочение земляков для реализации социально значимых проектов на территории района.

«Сегодня мы открываем еще и детскую игровую площадку в селе Пелево. Ваши благие дела помогают развивать в детях спортивный дух, физическую силу и проводить время на воздухе с пользой. Такие впечатляющие результаты были достигнуты благодаря слаженной работе большой команды, а также поддержке наших партнеров, спонсоров, предпринимателей и жителей Лаишевского района», — подчеркнул глава муниципалитета Ильдус Зарипов.

Руководитель поблагодарил всех, кто внёс вклад в постройку родника и детской площадки.

«Вы делаете большое, благородное, доброе дело, которое сплотило всех нас. Это ещё раз подчёркивает высокую духовность и дружбу жителей нашего района», — отметил он.

Также на мероприятии по случаю открытия родника и детской площадки присутствовали депутат Государственного Совета Республики Татарстан Раиль Шамсутдинов, председатель землячества Лаишевского района Азат Гайнутдинов, имам-мухтасиб Лаишевского района Наиль хазрат Абулханов и другие почетные гости.