В Лаишевском районе открыли Год защитника Отечества фотовыставкой «Отец героя»

Сегодня в Лаишевском районе стартовал Год защитника Отечества. В муниципалитете открылась республиканская фотовыставка «Отец героя». На церемонии присутствовали депутат Государственной Думы РФ Татьяна Ларионова, глава района Ильдус Зарипов, родители участников специальной военной операции, ветераны и общественные деятели.

Татьяна Ларионова, выступая на открытии, подчеркнула значимость проекта. «Счастлива, что именно Лаишево открывает череду выставок в каждом муниципальном районе нашей республики. Прошлый год был Годом семьи, и мы с вами еще раз поняли, что такое нравственные, духовные и семейные ценности, а также что такое семья», – напомнила она.

«Эта выставка – не просто собрание фотографий. Это возможность отцов рассказать о своих сыновьях. Это история силы, преемственности и любви к Родине. Через образы отцов, воспитавших героев, мы видим, как в семьях закладываются ценности, которые позже становятся опорой для всей страны. Наша задача – сохранить эту связь поколений и передать память о подвигах молодежи», – заявила парламентарий.

Ильдус Зарипов в своей речи заметил, что «мужество и любовь к Родине не имеют срока давности». «Как в 1945-м, так и сейчас наши герои стоят на страже мира. Особые слова – родителям, которые воспитали защитников. Ваши сыновья стали олицетворением силы духа, а их отвага выросла на фундаменте вашей любви. Особенно символично, что именно сегодня, 27 января, в день полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, мы открываем эту выставку», – подчеркнул он.

Экспозиция, организованная партией «Единая Россия», Фондом «Защитники Отечества», Союзом отцов РТ и Союзом офицерских жен, до конца года объедет все районы Татарстана. Уже в феврале ее смогут увидеть в Пестречинском, Рыбно-Слободском, Алексеевском районах и Казани, а завершится тур 1 декабря в Лениногорске и Бугульме.

Итогом реализации проекта станет электронная версия выставки, которая появится в казанском Музее-мемориале Великой Отечественной войны.