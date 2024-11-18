В Лаишевском районе открылась мечеть после реконструкции

В селе Пелево Лаишевского района Татарстана открылась мечеть после реконструкции. В рамках нового обновления было возведено здание для проведения тахарэтханэ, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Лаишевского района.

В цокольном этаже специалисты оборудовали столовую для ифтаров и кухню, создали условия для проведения обучающих занятий и мероприятий.

На основном этаже обновлены потолок, полы, установлены ковры, шторы и новое освещение, введено новое отопление и теплые полы. Построена новая входная группа и лестница.

Мечеть функционирует с 1997 года, теперь она готова стать центром духовной и культурной жизни благодаря поддержке и усилиям многих людей.

В этом году в Пелёво также открыты источник Чишмэ, детская и спортивная площадки рядом с мечетью. Этот проект стал возможным благодаря совместным усилиям предпринимателей, мусульманской общины и жителей села Пелёво.