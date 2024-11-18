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В Лаишевском районе открылась мечеть после реконструкции
В селе Пелево Лаишевского района Татарстана открылась мечеть после реконструкции. В рамках нового обновления было возведено здание для проведения тахарэтханэ, рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Лаишевского района.
В цокольном этаже специалисты оборудовали столовую для ифтаров и кухню, создали условия для проведения обучающих занятий и мероприятий.
На основном этаже обновлены потолок, полы, установлены ковры, шторы и новое освещение, введено новое отопление и теплые полы. Построена новая входная группа и лестница.
Мечеть функционирует с 1997 года, теперь она готова стать центром духовной и культурной жизни благодаря поддержке и усилиям многих людей.
В этом году в Пелёво также открыты источник Чишмэ, детская и спортивная площадки рядом с мечетью. Этот проект стал возможным благодаря совместным усилиям предпринимателей, мусульманской общины и жителей села Пелёво.
Фото: пресс-служба Лаишевского района.
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