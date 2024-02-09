В Лаишевском районе откроется МФЦ почти за полмиллиарда рублей

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В селе Габишево Лаишевского района построят МФЦ за 478 млн рублей. Информация размещена на портале госзакупок.

Здание, рассчитанное на 350 мест, планируют подключить к сетям не позднее 1 декабря 2024 года.

Подрядчику предстоит провести комплекс общестроительных работ, устройство инженерных систем, наружного освещения, водопровода, канализации, теплосетей, наружного газопровода. Также запланировано озеленение территории и другие работы.

Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление Татарстана. Средства на строительство МФЦ выделят из бюджета Татарстана.