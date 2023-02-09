В Лаишевском районе организованы 13 цехов по плетению сетей и пошиву одежды

В Лаишевском районе РТ работают 13 цехов по пошиву теплой одежды для мобилизованных и плетению маскировочных сетей. Один из них расположен в селе Нармонка. Здесь трудятся с 10 часов утра и до поздней ночи. Точку организовала мама троих детей Елена Дындова.

Елена, которую местные зовут Аленой, рассказала «Татар-информу», что сначала увидела, как плетут сети в Казани, потом решила организовать такой же цех в родном селе, тем более что к ней пожелали присоединиться многочисленные соседи.

Сначала женщины плели сети из тюлей и ветоши, которые приносили сами жители. Потом приноровились и стали изготавливать маскировку из специальных тканей — которые не промокают и не горят.

«Плетем маскировочные сети из специальных тканей „оксфорд“ — осень, зима и грязная зима. Начали плести из специальной ткани, которая не горючая, которая легкая. И сети, естественно, в сложенном состоянии более маленькие и удобные для транспортировки, переноски ребятами», — заметила Елена.

«У нас часто бывает обратная связь от ребят, они благодарят за сети, — продолжает Елена. — Они просят, дают заявки на сети. Определенное количество, определенный цвет. Мы отправляем по заявкам очень часто».

Потом команда волонтеров начала шить теплую одежду, так как у мобилизованных появилась потребность в теплой одежде, толстовках.

«Нам сказали, что необходимы толстовки, балаклавы. Мы начали искать подходящие лекала, раскраивать, смотреть, как лучше и удобнее, мерить на наших мужчин. Все начали отшивать толстовки, балаклавы. Сейчас нам сказали: нужны плащ-палатки. Мы сейчас закупаем ткань и делаем раскрой. Скоро, возможно, будут дожди, а бойцам нужно укрываться», — рассказала Елена.

Шьют в основном жители Нармонки. К акции присоединилось много матерей, у которых мобилизованы сыновья. Народу приходит достаточно много, желающие всегда есть, утверждает Елена. Закупка всех необходимых материалов стала возможной благодаря волонтерским сборам. Организации отзываются, оплачивают счета на ткань, флис и расходные материалы.

Позже на этой же точке началось изготовление окопных свечей.

«Сначала мы собирали огарки свечей с жителей. Несколько штук попробовали. Сами их сожгли, посмотрели, сколько они горят. Потом начали заказывать парафин и начали сами. Жителям по домам раздаем парафин, картон, банки, и нам часто приносят готовые свечи», — объяснила Елена Дындова.

Кто не может прийти в цех, помогает из дома. Людмила Белякова по состоянию здоровья не может дойти до цеха, но вклад свой всё же вносит. За вечер она может сшить три-четыре толстовки.

«Мы помогаем ребятам, чтобы они быстрее приблизили нашу победу», — заявляют сельчанки.