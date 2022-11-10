В Лаишевском районе организовали второй цех по плетению маскировочных сетей

В Лаишевском районе организован второй цех по плетению маскировочных сетей для отправки бойцам на фронт. Располагается он в городе Лаишево, в районном Доме культуры по ул. Лебедевой, 30. Об этом «Татар-информу» рассказала начальник пресс-службы Айгуль Амирова, которая сама ранее научилась плести сети и теперь учит этому других.

Сейчас для плетения сетей готовятся стенды, а жителей района просят принести все, что необходимо для их плетения. «Подойдут рыболовные сети из нити (леска не подходит), возможно у вас лежат в гаражах и сараях, старые ненужные. А также ткань — белая, коричневая, пшеничная, бежевая, светло-серая, белая (это может быть старая одежда, постельное белье, шторы, тюли и многое другое). Ткани нужно очень много! Сети будут плестись на осень и на зиму», — поделилась собеседница агентства.

Ткань нужно приносить в РДК, оставлять на вахте. Все желающие присоединиться к плетению могут приходить в свободное время – активистки подробно расскажут им, что делать.

«Есть, например, у человека 15 минут, он зашел, вплел ленточку и ушел, есть три часа — вплел больше ленточек. Люди будут постоянно сменять друг друга», — рассказала Айгуль.

Тема плетения зародилась в Казани, когда жены мобилизованных мужей из Нижнекамска попросили сплести такие сети. После этого к плетению присоединились мечеть и храм в столице Татарстана, а потом постепенно подобные цеха стали организовывать во всех районах республики.

Первый цех в Лаишевском районе работает в селе Столбище по адресу: ул.Советская 137, церковь Казанских Святых. Всю работу организуют волонтеры при поддержке администрации района.

Лаишевский район также участвует в республиканском движении «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!». В Лаишеве и Усадах открыты два сборных пункта помощи мобилизованным, семьям мобилизованных, жителям ДНР, ЛНР. На днях в зону СВО отправилась машина с шефской помощью.