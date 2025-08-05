В Лаишевском районе опрокинулся квадроцикл с тремя подростками, один в больнице
В Лаишевском районе опрокинулся квадроцикл, за рулем которого находился 13-летний подросток. Как сообщает Госавтоинспекция района, ДТП произошло 2 августа на участке дороги, соединяющей деревни Зимняя Горка и Каипы.
По данным ведомства, причиной ДТП стало превышение безопасной скорости. Из-за этого водитель не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось.
При этом юный водитель перевозил двоих несовершеннолетних друзей.
В результате подросток, находившийся за рулем квадроцикла, получил травмы. Один из пассажиров госпитализирован в отделение хирургии.