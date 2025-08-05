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Происшествия 5 августа 2025 19:29

В Лаишевском районе опрокинулся квадроцикл с тремя подростками, один в больнице

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В Лаишевском районе опрокинулся квадроцикл, за рулем которого находился 13-летний подросток. Как сообщает Госавтоинспекция района, ДТП произошло 2 августа на участке дороги, соединяющей деревни Зимняя Горка и Каипы.

По данным ведомства, причиной ДТП стало превышение безопасной скорости. Из-за этого водитель не справился с управлением, и транспортное средство опрокинулось.

При этом юный водитель перевозил двоих несовершеннолетних друзей.

В результате подросток, находившийся за рулем квадроцикла, получил травмы. Один из пассажиров госпитализирован в отделение хирургии.

Фото: Госавтоинспекция Лаишевского района

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