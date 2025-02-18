В Лаишевском районе шести ветеранам вручили медали 80-летия Победы

Юбилейные медали «80 лет Победы в Великой Отечественной войне» сегодня вручили шести ветеранам Лаишевского района Татарстана. Торжественная церемония прошла перед началом районной сессии по итогам 2024 года.

Среди награжденных пять тружеников тыла: Михаил Архиреев, Рауза Мухутдинова, Зоя Понамарева, Екатерина Сверчкова, Екатерина Фадеева. Шестой же стала жительница блокадного Ленинграда Валентина Дуреева.

«Наш долг — сохранять истории этих людей. Их подвиги учат стойкости, а любовь к Родине — пример для молодёжи. Важно, чтобы дети знали: мирное небо над головой завоевано невероятными усилиями. 11,3 тыс. земляков погибли на поле боя, а тысячи женщин, детей и стариков, не жалея сил, работали в тылу», — отметил глава района Ильдус Зарипов.

Он напомнил, что 2025-й объявлен в России и Татарстане Годом защитника Отечества.

«Сегодня наши бойцы в зоне проведения специальной военной операции, как и предки, доказывают — сила в единстве и верности долгу», – подчеркнул Зарипов.

«Спасибо, что не забываете. Война — это испытание, которое меняет человека. Но именно тогда мы поняли: даже в темноте надо верить в свет», – поблагодарила в ответ Валентина Дуреева, пережившая блокаду Ленинграда.

После вручения медалей ветераны получили цветы, а в зале звучали песни военных лет.