В Лаишевском районе на инвестпроект по выращиванию овощей направили 200 млн рублей

В этом году на базе Агрофирмы «Нармонка» начался первый этап реализации инвестпроекта «Овощи из Нармонки». Первая очередь работ обойдется в 200 млн рублей, сообщил на совещании в Кабмине РТ глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

«Планируется выращивание картофеля и овощей на открытом грунте с единовременным хранением овощной продукции 55 тыс. тонн и дальнейшей переработкой. Это позволит создать 26 новых рабочих мест», — отметил глава муниципалитета. По его словам, проект будет реализован в три очереди: второй этап начнется в будущем году, а завершится в 2025-м.

Стабильный рост объема выпуска также показывает завод по производству автоматических ворот Международного концерна «Дорхан». Увеличение объема отмечается на уровне 126% по сравнению с предыдущим годом, что составляет более 400 млн рублей. Наращивает производственные мощности запущенный в 2021 году второй завод концерна по производству быстровозводимых блочно-модульных зданий и металлоконструкций.

Сегодня компания предлагает полнокомплектные решения по строительству общественных, дошкольных и общеобразовательных учреждений, медицинские инфекционные учреждения, объекты общественного питания. За первое полугодие объем отгруженных товаров собственного производства составил более 95 млн рублей, создано 150 рабочих мест.

Многие производственные предприятия ведут поиск оборудования на внутреннем рынке. Это послужило толчком для местного изобретателя Юрия Дороженко, который занимается изготовлением оборудования по уникальным авторским проектам. Среди заказчиков — местный производитель медицинских изделий ООО «КМИЗ луч».

За первое полугодие отгружено две единицы оборудования в Москву и Санкт-Петербург на сумму более 6 млн рублей, получены новые заказы на изготовление четырех станков.