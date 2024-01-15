В Лаишевском районе изымут два участка земли ради строительства дороги

В Лаишевском районе изымут два земельных участка общей площадью почти 67,5 тыс. кв. метров. Соответствующее постановление подписано Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.



Земли изымаются для строительства автодороги регионального значения «Обухово — Тагашево» на участке км 0+000 — 3+633. Ее протяженность составит 8,22 километра.

Оба участка находятся в собственности закрытого рентного паевого инвестфонда «ТФБ-Рентный инвестиционный фонд» и предоставлены в доверительное управление управляющей компании «Простор Инвест».