Рубрики
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Лаишевском районе изымут два участка земли ради строительства дороги
В Лаишевском районе изымут два земельных участка общей площадью почти 67,5 тыс. кв. метров. Соответствующее постановление подписано Премьер-министром РТ Алексеем Песошиным.
Земли изымаются для строительства автодороги регионального значения «Обухово — Тагашево» на участке км 0+000 — 3+633. Ее протяженность составит 8,22 километра.
Оба участка находятся в собственности закрытого рентного паевого инвестфонда «ТФБ-Рентный инвестиционный фонд» и предоставлены в доверительное управление управляющей компании «Простор Инвест».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»