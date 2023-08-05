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В Лаишевском районе из реки Кама очевидцы достали тело утонувшего мужчины
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Сегодня днем очевидцы достали из реки Кама тело утонувшего 39-летнего мужчины, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
Трагедия произошла недалеко от села Атабаево в Лаишевском районе Татарстана.
Мужчину передали медикам, которые констатировали его смерть.
По предварительной версии, причиной происшествия стало купания в необорудованном для этого месте, а также несоблюдение правил безопасности на водных объектах.
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