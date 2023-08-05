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Происшествия 5 августа 2023 20:09

В Лаишевском районе из реки Кама очевидцы достали тело утонувшего мужчины

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Сегодня днем очевидцы достали из реки Кама тело утонувшего 39-летнего мужчины, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Трагедия произошла недалеко от села Атабаево в Лаишевском районе Татарстана.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Мужчину передали медикам, которые констатировали его смерть.

По предварительной версии, причиной происшествия стало купания в необорудованном для этого месте, а также несоблюдение правил безопасности на водных объектах.

#утонул мужчина #лаишевский район
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