В Лаишевском районе из реки Кама очевидцы достали тело утонувшего мужчины

Сегодня днем очевидцы достали из реки Кама тело утонувшего 39-летнего мужчины, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Трагедия произошла недалеко от села Атабаево в Лаишевском районе Татарстана.

Фото: © пресс-служба ГУ МЧС России по РТ

Мужчину передали медикам, которые констатировали его смерть.

По предварительной версии, причиной происшествия стало купания в необорудованном для этого месте, а также несоблюдение правил безопасности на водных объектах.