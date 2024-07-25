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Общество 25 июля 2024 22:04

В Лаишевском районе экологи нашли огромную свалку стройотходов

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В Лаишевском районе экологи нашли огромную свалку стройотходов
Фото: пресс-служба Минэкологии Татарстана

В результате вертолетного облета экологи выявили огромную свалку в селе Шуран Лаишевского района. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии Татарстана.

Отработанными шинами, деревянными отходами, боем кирпича и другим строймусором была захламлена территория в 3,5 тыс. кв. метров.

«В ходе совместного выездного обследования силами исполнительного комитета Лаишевского района территория приведена в надлежащее состояние», – отметили в природоохранном ведомстве.

#Экология #несанкционированные свалки
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