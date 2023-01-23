На средства самообложения в Лаишевском районе обновят систему водоснабжения

В 2023 году в Татарско-Янтыкском сельском поселении Лаишевского района РТ на средства самообложения граждан планируется провести строительство, реконструкцию и ремонт системы водоснабжения, которая обеспечит водой три улицы — Колхозную, Казанскую и Магазинную. Об этом на сходе граждан сообщил глава поселения Назир Мифтахов.

В 2022 году на средства самообложения было проведено щебенение улицы Нагорная, а водонапорную башню огородили забором.

«Основная задача совета поселения — улучшение быта сельчан, успешное осуществление деятельности на объектах хозяйства, в бюджетных учреждениях, сохранение безопасности, внутреннего распорядка, забота об интересах жителей села. В решении этих вопросов участвуют различные организации и народные депутаты поселения», — пояснил Мифтахов.

В Столбищенском сельском поселении также подвели итоги работы за 2022 год. С отчетным докладом выступил глава поселения Ильшат Мубаракшин. На сессии присутствовал глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

В 2022 году началось строительство жилых комплексов «Лаишевского узла»: проектов «Новые Усады» на площади 290 тыс. квадратных метров и «Новые Столбище» — на 638 тыс. квадратных метров. На начало 2023 года, по предварительным данным, численность в них проживают 15 673 человека.

В прошлом году по федеральной программе «Чистая вода» в селе Столбище проложено 7 км водопровода по улицам Взлетная, Заболотная, Малышева, Туринская, Кленовая, Цветочная, Дубравная, Дальняя. Установлено пять водонапорных башен, пробурено три водозаборные скважины, установлен 21 пожарный гидрант, открыт «Родник» в селе Столбище.

За 2022 год построено и реконструировано восемь мусорных площадок, начались работы еще на двух — по улицам Лесхозовская и ДСУ. В рамках реализации программы самообложения заасфальтированы улицы Камалова и Парковая, защебенена улица Нефтяников.

В пресс-службе администрации «Татар-информу» сообщили, что следующий сход граждан состоится 24 января в Песчано-Ковалинском поселении и продолжится в последующие дни еще в 14 сельских поселениях. Завершатся сходы в Лаишеве 10 февраля.