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В Лаишевском районе BMW улетел в кювет и лег на крышу, трое человек в больнице
В Лаишевском районе недалеко от села Чирпы произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.
По предварительным данным, авария произошла вчера вечером. По словам очевидцев, водитель BMW X3 не справился с управлением, в результате чего иномарка «вылетела» с трассы в кювет и «легла» на крышу.
На место оперативно прибыли медики, которые увезли троих пострадавших.
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