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Происшествия 31 июля 2024 11:14

В Лаишевском районе BMW улетел в кювет и лег на крышу, трое человек в больнице

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В Лаишевском районе недалеко от села Чирпы произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

По предварительным данным, авария произошла вчера вечером. По словам очевидцев, водитель BMW X3 не справился с управлением, в результате чего иномарка «вылетела» с трассы в кювет и «легла» на крышу.

Фото: © Очевидцы

На место оперативно прибыли медики, которые увезли троих пострадавших.

Фото: © Очевидцы

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