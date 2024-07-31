В Лаишевском районе BMW улетел в кювет и лег на крышу, трое человек в больнице

В Лаишевском районе недалеко от села Чирпы произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.

По предварительным данным, авария произошла вчера вечером. По словам очевидцев, водитель BMW X3 не справился с управлением, в результате чего иномарка «вылетела» с трассы в кювет и «легла» на крышу.

Фото: © Очевидцы

На место оперативно прибыли медики, которые увезли троих пострадавших.