В Лаишевском районе автомобиль опрокинулся в кювет, пострадал один человек

В Лаишевском районе произошла еще одна авария с опрокинувшейся в кювет машиной.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, ДТП произошло на трассе Лаишево – Бутыри накануне в темное время суток.

Фото: © Очевидцы

Легковушка вылетела с трассы и завалилась на бок. В результате аварии пострадал один человек.