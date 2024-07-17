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В Лаишевском районе автомобиль опрокинулся в кювет, пострадал один человек
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В Лаишевском районе произошла еще одна авария с опрокинувшейся в кювет машиной.
Как сообщили «Татар-информу» очевидцы, ДТП произошло на трассе Лаишево – Бутыри накануне в темное время суток.
Легковушка вылетела с трассы и завалилась на бок. В результате аварии пострадал один человек.
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