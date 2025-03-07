В Лаишевском районе водитель легковушки попал в больницу, вылетев с трассы в кювет

Госавтоинспекция Лаишевского района

Сегодня на первом километре автодороги Песчаные Ковали — Орел — Тарлаши водитель автомобиля «Лада Гранта» не справился с управлением и съехал в кювет.

Как сообщает инспектор по пропаганде БДД ГИБДД по Лаишевскому району Ринат Давлетшин, автомобилист не выбрал безопасную скорость, не учел погодно-метеорологические условия и состояние дорожного покрытия.

В результате легковушка опрокинулась в кювет. Водитель получил травмы, его госпитализировали в РКБ. В обстоятельствах случившегося разбираются автоинспекторы.