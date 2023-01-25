В лаишевском парке «Изумрудный город» по самообложению отремонтируют систему освещения

В 2023 году в селе Песчаные Ковали Лаишевского района РТ планируется отремонтировать систему освещения в парке «Изумрудный город», а также продолжить строительство контейнерных площадок и благоустройство территорий домов.

В Песчано-Ковалинском сельском поселении подвели итоги работы, проделанной за 2022 год и наметили планы на текущий. С отчетным докладом выступила глава поселения Надежда Гилязетдинова. На сессии присутствовал глава Лаишевского района Ильдус Зарипов.

В состав Песчано-Ковалинского сельского поселения входят два населённых пункта: село Песчаные Ковали и деревня Вороновка.

Благодаря программе «Наш двор» в 2022 году проделана большая работа по благоустройству территорий домов №1 и №2 Школьного переулка: здесь установили уличное освещение, построили детскую площадку, заасфальтировали придомовую территорию.

В рамках программы самообложения заасфальтировали две улицы: в деревне Вороновка улицу Кленовая — 400 метров, в селе Песчаные Ковали переулок Новый — 700 метров. На улице Приозёрная построен водоотвод. В предыдущем году в Ковалях построено шесть площадок для мусора и закуплено 14 евроконтейнеров.

Завершилась сессия церемонией награждения.

Также подвели итоги за 2022 год в другом сельском поселении — Среднедевятовском, в состав которого входят 4 населенных пункта — села Среднее Девятово и Емельяново, деревни Смолдеярово и Маматово. С отчетным докладом выступила глава поселения Ольга Чумарова.

На улице Сергеева в домах №2 и №3 сделан ремонт, обновлена система вентиляции в подвале дома №1. Установлено ограждение кладбища в селе Среднее Девятово, оборудованы новые ворота и калитки.

На средства самообложения граждан в деревне Смолдеярово сделан новый водопровод на 128 метров. В селе Емельяново построена площадка для твердых коммунальных отходов, заменено 16 ламп уличного освещения, 12 ламп на фонарях в парке, появилось дополнительно семь фонарей.

Сегодня, 25 января, сходы граждан состоятся в Большекабанском сельском и Макаровском сельских поселениях Лаишевского района РТ.