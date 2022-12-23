В Лаишевском и Зеленодольском районах Татарстана построят туристические комплексы

В Лаишевском и Зеленодольском районах Татарстана появятся туристические комплексы, суммарная стоимость которых оценивается в 273 млн рублей. Об этом стало известно из материалов презентации, которую председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов представил на заседании Инвестсовета под председательством Президента Рустама Минниханова.

Новый объект для туризма в Лаишевском районе назовут «Маленькая Якутия». Здесь построят 21 жилой домик, банный комплекс и зону барбекю, фуд-корт, музейный комплекс, церемониальную зону и аллею для прогулок. Комплекс расположится на участке в 5,1 га. Объем инвестиций составит около 50 млн рублей.

В комплекс в Зеленодольском районе, который будет называться «Рахат», инвестируют 223,5 млн рублей. Площадь объекта – 1,7 га, здесь расположатся пляж, 69 модульных домов, банный комплекс, СПА с бассейном, рыболовный клуб, кафе и банкетная площадка, а также спортивные площадки.

Подробонее в материале «Карабашское море» и «Маленькая Якутия»: в Татарстане появятся новые туристические зоны.