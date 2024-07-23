В Лаишевском и Зеленодольском районах к 2030 году построят 10 млн кв. метров жилья

Благодаря реализации инфраструктурных проектов до 2030 года будет построено около 4,5 млн кв. метров жилья в Лаишевском и 5,5 млн кв. метров жилья в Зеленодольском районах Татарстана. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин на брифинге в Доме Правительства РТ.

«Республика активно участвует в реализации проектов “Инфраструктурного меню” с привлечением заемных средств Фонда национального благосостояния и средств специального казначейского кредита. Общая сумма таких проектов составляет около 20 млрд рублей», – рассказал спикер.

По словам Айзатуллина, на средства Фонда национального благосостояния в размере 1,9 млрд рублей в этом году работы проводятся на трех объектах. «Объем выполненных строительно-монтажных работ по ним составляет 95%», – уточнил он.

Министр отметил, что на четырех объектах работы ведутся на средства специального казначейского кредита – 7,7 млрд рублей. Выполнение составляет 46%.

Айзатуллин добавил, что по программе развития жилищного строительства федерального проекта «Жилье» в этом году строится четыре объекта. На них выделено 407 млн рублей, в том числе 330 млн рублей — из федерального бюджета. «На сегодня объем выполненных работ составляет 28%», – подчеркнул он.