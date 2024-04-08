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Происшествия 8 апреля 2024 16:50

В Лаишевском и Балтасинском районах вода ушла с 11 подтопленных участков

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В Лаишевском и Балтасинском районах вода ушла с 11 подтопленных участков
Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане по-прежнему подтопленными остаются 6 низководных мостов и 3 участка дороги, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Между тем, из-за стабилизации обстановки, от воды освободились 11 жилых участков. Речь идет о 7 участках в поселке Габишево Лаишевского района, а также о 4 участках в поселке Бурнак Балтасинского района.

В ведомстве отмечают, что за минувшие сутки на Куйбышевском водохранилище наблюдалось повышение уровней воды. На Волжском участке оно составило до 15 сантиметров, на Камском – от 14 до 56 сантиметров.

#паводковая ситуация
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