В Лаишевском и Балтасинском районах вода ушла с 11 подтопленных участков

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В Татарстане по-прежнему подтопленными остаются 6 низководных мостов и 3 участка дороги, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Между тем, из-за стабилизации обстановки, от воды освободились 11 жилых участков. Речь идет о 7 участках в поселке Габишево Лаишевского района, а также о 4 участках в поселке Бурнак Балтасинского района.

В ведомстве отмечают, что за минувшие сутки на Куйбышевском водохранилище наблюдалось повышение уровней воды. На Волжском участке оно составило до 15 сантиметров, на Камском – от 14 до 56 сантиметров.