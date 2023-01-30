В лаишевской деревне Матюшино оборудуют скважины для пожаротушения

В Лаишевском районе РТ продолжаются сходы граждан. Очередное собрание прошло в Матюшинском сельском поселении, где подвели итоги работы, проделанной в 2022 году, и наметили перспективы на 2023-й. С отчетным докладом выступила глава поселения Надия Миннулина.

По словам докладчицы, в 2022 году в деревне Матюшино был проведен ямочный ремонт по улицам Березовая и Садовая. В рамках программы самообложения граждан в населенном пункте отремонтировали дорогу по улице Лесная, построили тротуар на улице Садовая, установили 12 автономных пожарных извещателей.

Помимо этого, в целях безопасности здесь поставили запрещающие щиты в местах массового отдыха людей на воде и в местах несанкционированного выхода на лед.

В течение прошлого года проводились работы по уборке несанкционированных свалок на берегу реки Волга.

В 2023 году планируется продолжить работу по благоустройству и озеленению территории поселения, подключить электроснабжение к скважинам для пожаротушения.

Матюшинское сельское поселение Лаишевского района Татарстана включает только один населенный пункт — деревню Матюшино, которая также является его административным центром.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Лаишевского района, дальнейшие сходы граждан пройдут в Рождественском, Нармонском и Сокуровском сельских поселениях. Завершатся сходы граждан в Доме культуры города Лаишево 10 февраля.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Макаровском сельском поселении Лаишевского района оборудуют хоккейную площадку и спортзал.