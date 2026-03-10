В Лаишево завершено изготовление партии масккостюмов «Леший» для участников СВО

В Лаишево завершено изготовление очередной партии уникальных маскировочных костюмов «Леший», предназначенных для участников специальной военной операции. Десять комплектов, созданных местными мастерицами, готовятся к отправке в зону боевых действий. Каждый костюм – результат кропотливого труда, внимания к деталям и искреннего патриотизма.

Процесс создания костюмов сложен и требует высокой точности. Натуральный джут окрашивается в природные оттенки, чтобы соответствовать ландшафту, затем плетется основа, а мастерицы вручную вырезают тысячи листьев и полос из спанбонда.

Такая технология позволяет бойцам – разведчикам и снайперам – буквально растворяться в лесу или поле, делая силуэт человека невидимым для вражеской оптики и дронов.

В создании костюмов участвует сплоченная команда специалистов. Наталья Ключникова занимается прошивкой деталей, семейный подряд Сергеевых – раскроем материалов и плетением.

Свои усилия вкладывают также Равза Купаева, Алевтина Старикова, Флюра Хазбиева, Ирина Палагина, Танзиля Афанасьева, Линиза Гарипова и Любовь Казанцева. Особые слова благодарности звучат в адрес Розы, которая за один месяц связала сразу три костюма и стала примером самоотверженности для коллег.

Руководитель группы Галина Белякова координирует весь процесс и сама кроит основы для костюмов, задавая высокие стандарты работы. Она подчеркнула, что самая главная награда для мастериц – слова благодарности с передовой.

«Поздравляю нашу команду с успешным завершением работы! Десять костюмов готовы. Огромное спасибо всем односельчанам за помощь с гуманитаркой, а также нашим семьям – мужьям, детям и внукам. Их поддержка невероятно важна. Наш командный дух помог преодолеть все трудности. Мы ждем наших парней домой с победой и желаем здоровья их родным», – отметила Галина Белякова.

Новая партия костюмов «Леший» станет не просто очередным грузом, а символом сплоченности жителей Лаишево, которые своим трудом поддерживают боевой дух защитников Родины.

В ближайшее время они отправятся к адресатам, чтобы беречь жизнь тех, кто сегодня находится на передовой.

В своем послании к Госсовету Татарстана Раис РТ Рустам Минниханов поблагодарил волонтеров за вклад в поддержку СВО.

«Мы видим, как непростые времена сплотили наше общество. Татарстанцы по зову сердца оказывают поддержку нашим бойцам, их семьям, собирают гуманитарную помощь для фронта и подшефных городов – Лисичанска и Рубежного. Хочу поблагодарить всех за эту важную работу», – сказал он.

Материал подготовлен при участии Марии Шадриной