В Лаишеве внедрят сервис по мониторингу наполняемости контейнеров и вывозу ТКО

В Лаишевском районе Татарстана будет внедрен новый цифровой сервис, предназначенный для сферы обращения с отходами. Современный сервис позволит оперативно мониторить наполняемость контейнеров и своевременно вывозить твердые коммунальные отходы.

Это новшество анонсировал глава Лаишевского района республики Ильдус Зарипов на заседании Проектного офиса Центра управления регионом в РТ, где обсуждались актуальные проблемы, связанные со складированием и вывозом мусора.

«Эта работа осуществляется в рамках реализации проекта „Умный город“, которую нам совместно с регоператором предстоит разработать и внедрить в ближайшее время в Лаишевском районе», — сказал глава. Первым этапом реализации цифровой трансформации может стать получение органами местного самоуправления доступа к программе АИС «Отходы».

Зарипов подчеркнул, что Лаишевский район является динамично растущей частью Казанской агломерации: активно развивается экономика, ведется масштабное жилищное строительство.

На территории района расположено 740 площадок для сбора ТКО, установлено 323 бункера вместимостью 8 куб. метров и 1513 контейнеров. Этого достаточно для нормативного накопления объема ТКО.

Кроме того, в районе проводится плановая работа по строительству и благоустройству новых площадок ТКО. В частности, в 2021 году построена 41 площадка ТКО (девять бункерных и 32 контейнерных). Из них девять бункерных и 16 контейнерных площадок оборудованы за счет природоохранных мероприятий, а 16 площадок в населенных пунктах Сокуры и Столбище — в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Совместно с региональным оператором УК «ПЖКХ» установлены 260 евроконтейнеров взамен старых металлических.

Помимо прочего, для улучшения эстетического облика населенных пунктов в районе разрабатывают Программу по обустройству контейнерных площадок и прилегающей территории. Она предполагает ограждение площадок забором, посадку деревьев и кустарников, обустройство видеонаблюдения. Практика показывает, что это позволяет уменьшить захламленность и количество крупногабаритного мусора на площадках.