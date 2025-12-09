В Лаишево в Парке Победы прошел митинг ко Дню героев Отечества

В Парке Победы Лаишево состоялся митинг, посвященный Дню героев Отечества. В церемонии участвовали глава Лаишевского района Ильдус Зарипов, депутат Государственного Совета РТ Валерий Миронченко, представители общественных организаций, школьники и жители города.

В год 80-летия Великой Победы эта дата прозвучала особенно значимо. В своем обращении Ильдус Зарипов напомнил, что на фронт ушли 15 442 жителя Лаишевского района, и 11 355 из них не вернулись, отдав жизнь за свободу страны.

Он отметил, что район по праву гордится девятью Героями – семью Героями Советского Союза, Героем России и полным кавалером ордена Славы.

Среди них Алексей Малышев, Александр Сергеев, Иван Матвеев, Степан Козлов, Петр Наумов, Борис Кузнецов, Марат Ахметшин и другие земляки, чьи имена навсегда вписаны в историю района.

Отдельные слова признательности прозвучали в адрес участников специальной военной операции. Глава района подчеркнул, что их мужество и стойкость продолжают традиции предков, а поддержка семей и волонтеров формирует надежный тыл.

В рамках митинга прошла Всероссийская акция «Спасибо героям», которую в Лаишево провели совместно с активистами ВОД «Волонтеры Победы». Участники возложили цветы к мемориалу и почтили память павших минутой молчания.

В завершение Ильдус Зарипов поздравил жителей района с Днем Героев Отечества и пожелал единства, мира и уверенности в завтрашнем дне.

Раис Татарстана Рустам Минниханов обратился к жителям республики по случаю Дня Героев Отечества.

«Сердечно поздравляю вас с Днем Героев Отечества. В этот день мы отдаем дань уважения нашим согражданам, сильным и смелым людям – Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации, кавалерам орденов Славы. Их самоотверженность, несгибаемая воля и характер, готовность в трудную минуту встать на защиту Родины всегда были и остаются для нас образцом мужества и верности долгу».