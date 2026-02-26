В Лаишево установят памятник участникам СВО и монумент скорбящим матерям

В Лаишево появятся новые мемориальные объекты, увековечивающие память героев. На рабочем совещании обсудили макеты памятников, которые планируется установить в этом году.

Заседание прошло при участии главы района Ильдуса Зарипова, специалистов исполкома, ветеранов боевых действий и участников специальной военной операции.

Главным проектом станет памятник участникам СВО. Кроме того, будет установлен монумент скорбящим матерям – символ вечной памяти и благодарности женщинам, чьи сыновья отдали жизнь за Родину.

Решено также обновить памятник труженикам тыла, чтобы в его концепции отражались не только события Великой Отечественной войны, но и подвиги современных защитников Отечества, создавая единое мемориальное пространство, связывающее поколения.

«Мы обязаны сохранить память о каждом, кто защищал и защищает нашу Родину. Эти памятники будут напоминанием нашим детям и внукам о том, что герои живут рядом, а их подвиги не имеют срока давности», – подчеркнул Ильдус Зарипов.

Памятник участникам СВО разместят в парке Победы, а монумент скорбящим матерям – на Аллее Славы. После внесения необходимых правок в макеты начнется непосредственная работа над объектами. Все работы планируется завершить к 9 мая.