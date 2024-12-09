В Лаишево установили баннеры с фотографиями Героев Советского Союза и России

В Лаишевском районе установили баннеры с фотографиями Героев Советского Союза и России, а также прошел митинг, посвященный Дню Героев Отечества. В городском парке Победы собрались почтить память военнослужащих, ставших символом мужества и доблести.

Лаишевская земля славится такими героями, как Борис Кузнецов. Именем советского и российского военного и общественного деятеля, полковника запаса, участника Великой Отечественной войны, Героя Советского Союза названа одна из школ города.

Также известен Герой Советского Союза Алексей Малышев – полковник Советской армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Его имя носит Столбищенская школа. А в память о подвигах Героя Советского Союза Александра Сергеева в его родном селе Емельяново установлен памятник.

Марат Ахметшин — российский артиллерист, капитан, начальник разведки штаба гаубичного самоходно-артиллерийского дивизиона Западного военного округа. 23 июня 2016 года посмертно получил звание Героя России «за мужество и героизм при выполнении специальных задач».

Фидус Асхадуллин — старший мастер атомной паропроизводительной установки атомохода «Арктика», Герой Социалистического Труда.

Петр Наумов — участник советско-финляндской и Великой Отечественной войн, кавалер ордена Славы трех степеней.

На митинге глава Лаишевского района Ильдус Зарипов обратился к присутствующим, отметив значимость праздника.

«В Татарстане 2025 год объявлен Годом защитника Отечества, и предстоящее празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне придает особый патриотический смысл Дню Героев Отечества. Наши герои, независимо от времени и условий, являют собой пример единства нации, духовной крепости и верности традициям предков. Мы — единый народ, и в этом наша сила», — сказал он.

Обращаясь к подрастающему поколению, Зарипов заявил: «Вы — наше будущее. Ваши знания, энергия и любовь к Родине продолжают дело наших героев. Берегите их память и черпайте вдохновение в их подвигах, стремитесь сделать нашу страну лучше и сильнее», — заключил глава района.

9 декабря в России отмечается День героев Отечества. В этот день в нашей стране чествуют Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы — людей, чьи выдающиеся дела, свершения и поступки навсегда будут вписаны в историю нашей страны.