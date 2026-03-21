В Лаишево стартовал зональный этап XXVI фестиваля «Созвездие – Йолдызлык»

Шестой зональный этап XXVI Ежегодного Открытого республиканского телевизионного молодежного фестиваля эстрадного искусства «Созвездие – Йолдызлык» стартовал в Лаишево. На протяжении двух дней, 21–22 марта, на сцене Районного Дома культуры свои таланты представят около 1300 ребят из Пестречинского, Мамадышского, Лаишевского и Рыбно-Слободского районов Татарстана, сообщают организаторы.

За это время на суд жюри будет представлено более 250 номеров, главной темой большинства из которых станут подвиги защитников Отечества и самоотверженность тружеников тыла всех поколений. Фестиваль даёт возможность молодежи республики самореализоваться в творческом направлении независимо от места проживания и профессионального опыта, что соответствует целям национального проекта «Молодёжь и дети».

В церемонии открытия приняли участие представители руководства Лаишевского района, сферы культуры и искусства, а также общественных организаций.

Первый заместитель руководителя исполкома по социальным вопросам Лаишевского района Артем Солягин отметил важность фестиваля для муниципалитета. «Праздник Созвездия является для нас одним из основных и важных мероприятий нашего района. И пусть этот день принесёт вам много положительных эмоций», – обратился он к участникам.

Народная артистка РФ и РТ, профессор Казанской консерватории, председатель жюри фестиваля Зиля Сунгатуллина подчеркнула, что фестиваль проходит под личным патронажем Раиса Татарстана Рустама Минниханова и под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО как уникальное фестивальное движение, отвечающее целям организации.

«Наш многоуважаемый Раис Рустам Нургалиевич очень поддерживает детей нашего фестиваля. А они у нас самые лучшие, самые счастливые. Благодаря нашим талантам, мне кажется, мир становится светлее и добрее!», – сказала Сунгатуллина.

Генеральный продюсер фестиваля Дмитрий Туманов поблагодарил всех, чьими усилиями продолжает жить и развиваться «национальный проект многонационального Татарстана» – Раиса РТ Рустама Минниханова и Первого Президента, Государственного советника республики Минтимера Шаймиева, чьи слова он напомнил: «Небо над Татарстаном чистое благодаря тому, что его освещают своим талантом дети республики».

«Я всегда говорю: Всевышний, когда создавал человека, ориентировался на этих красивых детей. И нам, взрослым, необходимо соответствовать этой духовной чистоте и красоте помыслов нашего высокого педагогического корпуса», – завершил Туманов.

Зональный этап завершится гала-концертом 22 марта в 17:30, на котором станут известны имена участников, прошедших в суперфинал. Он состоится с 11 по 16 апреля в КСК КФУ УНИКС. Для ценителей детских талантов организаторы предусмотрели прямые трансляции, которые ежегодно за фестивальный сезон собирают более 450 тысяч зрителей.