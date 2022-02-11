13 февраля в Лаишеве состоится семейный спортивный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей», сообщает пресс-служба Лаишевского района РТ.

Фестиваль пройдет на стадионе у 2-й школы. Помимо спортивной части, участники смогут посетить зоны активностей и развлечений, расположенные на прилегающей территории. Гости события смогут поучаствовать в конкурсах, эстафетах, развлекательной программе на сцене, хоккее в валенках, а также принять участие в лотерее.

«Все это превращает фестиваль в большой семейный спортивный праздник. Прекрасная возможность провести время с семьей и друзьями на свежем воздухе. Подобные фестивали способствуют привлечению молодежи к спорту и к здоровым увлечениям», — говорится в сообщении администрации.

Регистрация участников запланирована на 9.00, начало развлекательной программы — в 11.00.

Организаторами мероприятия выступают Федерация хоккея РТ, Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко и администрация Лаишевского района.