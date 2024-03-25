В Лаишево семьям бойцов СВО вручили ордена Мужества

Глава Лаишевского района Ильдус Зарипов и военком Александр Афанасьев на деловом совещании в Совете района передали ордена Мужества родным и близким бойцов спецоперации, которые погибли при исполнении воинского долга.

За мужество, отвагу и самоотверженность указом Президента РФ Владмира Путина госнаграды вручены семье рядового Артема Иванова из села Никольское, семье младшего сержанта Марата Мифтяева, семье рядового Сергея Фролова из села Песчаные Ковали, семье рядового Максима Ханнанова.

«Хотел бы еще раз поклониться родителям наших ребят и поблагодарить за воспитание и проявленное их сыновьями мужество. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку», — подчеркнул Ильдус Зарипов.

В Лаишевском районе приняты дополнительные меры для поддержки семей граждан, отправленных на военную службу по частичной мобилизации в ВС РФ.

Большое внимание уделяется семьям с детьми, которые нуждаются в особой заботе. Так, дети дошкольного возраста зачисляются в детский сад вне очереди и могут бесплатно его посещать.

Школьникам предоставляется бесплатное горячее питание в образовательном учреждении. Кроме того, семьи военнослужащих освобождаются от уплаты земельного налога.

Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.