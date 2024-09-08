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В Лаишево проголосовал Герой Соцтруда Фидус Асхадуллин
Бывший старший мастер атомной паропроизводительной установки атомохода «Арктика», Герой Социалистического Труда Фидус Асхадуллин проголосовал на одном из избирательных участков в городе Лаишеве.
Фидус Асхадуллин родился 12 декабря 1941 года в городе Янауле Янаульского района Башкирской АССР. После службы на флоте, где он ходил на атомных подводных лодках и получил специальность, молодой человек уехал в Мурманск, где в течение девяти лет работал на атомном ледоколе «Ленин».
В 1977 году Фидусу Асхадуллину было присвоено звание Героя Социалистического Труда за выдающиеся заслуги в подготовке и осуществлении экспериментального рейса атомного ледокола «Арктика» в район Северного полюса, а также за проявленные при этом мужество и героизм. Он работал на атомном ледоколе «Арктика» в течение 17 лет, а затем еще 13 лет — на атомном ледоколе «Таймыр». В 65 лет вышел на пенсию.
Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.
ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации».
Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.
Фото и видео предоставлены пресс-службой Лаишевского района РТ.
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