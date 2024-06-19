В Лаишево по нацпроекту капитально ремонтируют поликлинику

В городе Лаишево полным ходом идут масштабные работы по капитальному ремонту городской поликлиники. Обновление медучреждения проводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщили в Минздраве РТ.

В поликлинике проводится комплексный ремонт всех кабинетов и коридоров. Заменяются устаревшие инженерные коммуникации – электропроводка, системы освещения и отопления. Также обновляются потолки, а на лестничных маршах устанавливаются новые поручни. Кроме того, запланировано строительство навеса при входной группе.

Ремонтные работы по программе модернизации первичного звена здравоохранения ведутся не только в Лаишево, но и в сельской врачебной амбулатории села Столбище, расположенного в Лаишевском муниципальном районе. Таким образом, жители района получат доступ к обновленным, современным медучреждениям первичного звена.