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В Лаишево по нацпроекту капитально ремонтируют поликлинику
В городе Лаишево полным ходом идут масштабные работы по капитальному ремонту городской поликлиники. Обновление медучреждения проводится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая реализуется в рамках нацпроекта «Здравоохранение», сообщили в Минздраве РТ.
В поликлинике проводится комплексный ремонт всех кабинетов и коридоров. Заменяются устаревшие инженерные коммуникации – электропроводка, системы освещения и отопления. Также обновляются потолки, а на лестничных маршах устанавливаются новые поручни. Кроме того, запланировано строительство навеса при входной группе.
Ремонтные работы по программе модернизации первичного звена здравоохранения ведутся не только в Лаишево, но и в сельской врачебной амбулатории села Столбище, расположенного в Лаишевском муниципальном районе. Таким образом, жители района получат доступ к обновленным, современным медучреждениям первичного звена.
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