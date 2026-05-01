В Лаишево откроют первый в Татарстане памятник участникам СВО

В Лаишевском районе Татарстана завершается работа над созданием мемориала, посвященного участникам специальной военной операции. Торжественное открытие первого в республике памятника современным героям состоится 7 мая в 15:00 в городском парке Победы.

Монумент представляет собой гранитную стену с барельефом современного солдата в полный рост. Рядом расположена стена памяти с именами погибших земляков. Эскиз памятника разрабатывался при участии самих ветеранов СВО, а также при обсуждении с общественностью.

Идея создания мемориала была озвучена на встрече главы Лаишевского района Ильдуса Зарипова с ветеранами боевых действий. В феврале 2026 года на рабочем совещании с участием глав сельских поселений, депутатов и общественности были утверждены макеты.

Глава района тогда подчеркнул важность сохранения памяти о современных защитниках Отечества.

«Мы обязаны сохранить память о каждом, кто защищал и защищает нашу Родину. Эти памятники будут напоминанием нашим детям и внукам о том, что герои живут рядом, а их подвиги не имеют срока давности», – отметил он.

В парке Победы проведены подготовительные работы: расчищена территория, установлена композиция. Для артиллерийских орудий, которые долгие годы стояли в парке, подготовлено новое место – теперь они расположены у центрального входа, на свежем покрытии из брусчатки.

Открытие монумента приурочено к 9 Мая и проходит в рамках Года воинской и трудовой доблести, объявленного в Татарстане в 2026 году.