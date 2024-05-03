В Лаишево местная жительница плетет пасхальные яйца из бисера на протяжении 10 лет

В Лаишево местная жительница Ксения уже 10 лет плетет пасхальные яйца из бисера. Как рассказала мастерица, сначала она просто дарила их своим родителям, а потом «нашла в этом занятии отдушину», пишет ГТРК Татарстан.

«В каждое изделие вкладывается частичка души. Брать этот бисер, чувствовать его, в руках держать, создавать – в голове зарождается мысль», — рассказала Ксения.

Одно яйцо из бисера она делает примерно две недели. Во время плетения она погружается в теплые воспоминания празднования Пасхи. Для нее этот праздник ассоциируется с детством, она сразу вспоминает, как раньше будучи детьми они целой гурьбой ходили по домам и христосовались.

Для плетения женщина использует 150 грамм бисера, деревянную основу, иглу, мононить и творческий порыв. Причем у каждого яйца – своя техника: сеточка, кирпичное плетение, мозаичное.

Увлекается бисерным плетением Ксения еще со школы. Сегодня для каждой работы она отвела свое почетное место в доме. Причем в творчество полюбила погружаться и дочь героини — Надя.

В этом году семья также начала выращивать в инкубаторе цыплят. По их словам, 40 жизней должны появиться на свет как раз в канун Пасхи.